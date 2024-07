Modelo acreana participa do DFB Festival, maior evento de moda autoral da América Latina

A modelo acreana Gaby Dobbins, de 17 anos, chegou a Fortaleza para participar da edição especial dos 25 anos do Dragão Fashion Brasil Festival. Esta é a segunda vez que Gaby integra o evento, que ocorre de 24 a 27 de julho no Centro de Eventos do Ceará.

O festival deste ano promete uma programação diversificada, incluindo desfiles, ações sustentáveis e shows. O lineup de desfiles contará com designers renomados como Lino Villaventura, que encerrará a festividade, Almerinda Maria e Vitor Cunha, além de novos talentos emergentes. O cantor pernambucano Johnny Hooker também se apresentará no encerramento, no dia 27, às 22h, celebrando duas décadas de carreira com um show exclusivo e gratuito.

Em entrevista a coluna Douglas Richer, do site ContilNet comentou sobre o seu retorno ao evento: “Estou muito empolgada por participar novamente do Dragão Fashion Brasil Festival. É uma honra estar neste evento incrível, que celebra a moda autoral e a cultura. Mal posso esperar para ver as novas coleções e as ações sustentáveis que estão sendo destacadas nesta edição.”

O Dragão Fashion Brasil, conhecido como DFB Festival, teve sua primeira edição em 1999, idealizado por Claudio Silveira com o objetivo de promover e apoiar estilistas. Originalmente realizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o festival já passou por diversos locais, incluindo o Centro de Convenções do Ceará e o Terminal Marítimo de Passageiros.

Desde 2017, o evento ampliou sua proposta, incorporando elementos culturais como música e gastronomia. O festival também passou a oferecer oficinas, workshops e palestras, promovendo uma abordagem multidisciplinar. Em 2020, o DFB se adaptou ao cenário pandêmico com o “DFB DigiFest”, uma edição digital.

Reconhecido por seu apoio à cultura cearense e ao empreendedorismo, o Dragão Fashion Brasil continua a ser um importante espaço para novos talentos e inovações na indústria da moda.