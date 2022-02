MDB dá prazo final para resposta decisiva, Vagner Sales sai de grupos pró-Gladson e Jarude conversa sobre ‘futuro’ com Michelle

O MDB estabeleceu o dia 28 de março como o prazo máximo para dirimir questões internas sobre como o partido vai se apresentar na disputa pelas principais cadeiras em jogo nas eleições de 2022. Com o tempo correndo e os principais postulantes às cadeiras majoritárias se movimentando como nunca, o partido não quer ficar para trás. E está certo.

Dentro desse prazo, inclui-se principalmente uma resposta da família Sales sobre como seu principal nome, a deputada federal Jéssica Sales, vai se apresentar nas próximas eleições. Jéssica sempre bateu o pé para ir ao Senado, pois sempre defendeu que gostaria de fazer dobradinha com o candidato à reeleição Gladson Cameli (Progressistas-AC). Reuniões dentro do MDB debateram a tese de que isso está longe de cogitação.

Fontes do Juruá haviam me dito, tempos atrás, que a família Sales estava digerindo essa tese e de que parecia ter caído a ficha. Coincidência ou não, o ex-prefeito Vagner Sales, pai de Jéssica, saiu de alguns grupos pró-Gladson essa semana.

Faltaria apenas a resposta da família Sales defendendo o nome de Jéssica para o Senado – ou uma mudança de estratégia e a trazendo como pré-candidata ao Governo do Acre. Essa resposta, deveremos ter até o prazo final.

Michelle e Jarude

Um passarinho verde me contou que os vereadores Michelle Melo (PDT-AC) e Emerson Jarude (MDB-AC) tiveram uma conversa de pé de ouvido na tarde de quarta-feira (23). Tratei logo de ligar para a vereadora para saber se o passarinho tinha razão.

Michelle e Jarude²

Por telefone, Michelle me contou que conversou, sim, sobre a gestão municipal, questões sindicais – às quais tem lutado junto com Jarude, a intervenção do transporte público em Rio Branco e ‘futuro’.

Futuro

Questionei o que seriam exatamente essas conversas sobre futuro, e a vereadora me disse que ambos fizeram um pacto. “Fizemos um compromisso de parceria para renovarmos a política. Somos quadros jovens e nossa política precisa de renovação”.

Futuro²

Com Michelle e Jarude dispostos a candidaturas ao Governo do Acre por seus respectivos partidos, senti cheirinho de dobradinha por aí. Teriam uma questão partidária a resolver. Atualmente, são dois dos melhores nomes da Câmara Municipal.

Tecnews

“Infelizmente, não posso confirmar. Dependemos do financeiro e ele ainda não nos passou a informação”. Mensagem que os terceirizados da Tecnews têm recebido ao questionar seus merecidos proventos.

Tecnews²

Através de intervenção da secretária Socorro Neri (SEE), a TecNews garantiu que nesta quinta-feira (24), os salários estarão na conta dos trabalhadores. Ponto para Socorro.

CPI nas urnas

Deputada Mara Rocha (PSDB-AC) apresentou pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a segurança das urnas eletrônicas. Tema batido pelo presidente Jair Bolsonaro.

CPI nas urnas²

Se Mara quer, com a sugestão de CPI, chamar a atenção do presidente, deve conseguir. Ela foi destaque nacional ao sair aos gritos de uma votação do PSDB clamando pelo nome do presidente. É boa nisso.

União Brasil, MDB e PSDB

Deputados do União Brasil veem como pouco possível uma federação com o MDB e PSDB. São três grandes partidos. Se o PT e o PSB ainda não conseguiram chegar a um consenso nos muitos pormenores, imagina esses três partidos?

União Brasil, MDB e PSDB²

Mesmo com poucas chances de federação, possibilidades de união nessas eleições são vistas como uma opção. Até agora, poucas notícias realmente concretas sobre o posicionamento do partido em termos de apoio a uma chapa presidencial.

União Brasil, MDB e PSDB³

Em último caso, o partido deve liberar as executivas estaduais. No Acre, não tenho dúvidas de que o partido, na pessoa do senador Marcio Bittar, estende tapete vermelho para Jair Bolsonaro (PL).

Cheias dos rios

Passam-se os anos e nada muda com relação a esse problema que é a cheia dos rios.

Grupo

Propuseram, em um desses grupos de WhatsApp pró-Cameli, que todos que falassem mal do Governo Gladson fossem excluídos. Se isso for levado ao pé da letra em outros, vai ter muito grupo vazio por aí.