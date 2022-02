“Muito positiva”: deputado Pedro Longo avalia governo Gladson Cameli e destaca atuação na pandemia

Durante a entrevista com o ContilNet nesta sexta-feira (11), o deputado estadual Pedro Longo fez uma avaliação sobre o governo de Gladson Cameli e destaca atuação do governador durante a pandemia de Covid-19.

“Eu tenho uma avaliação muito positiva em relação ao governo Gladson Cameli, diria até que com autoridade de quem não o apoiou na eleição. O governador desde que assumiu demonstrou muitas qualidades, eu diria que é um governo que não trabalha com perseguição, que aceita muito bem as críticas, uma coisa muito importante na democracia”, diz.

Além disso, o deputado também destacou sobre a atuação do governo na pandemia de Covid-19 e comparou com estados vizinhos na região amazônica. “No Amazonas, em Rondônia nós vimos pessoas falecendo nos hospitais por falta de oxigênio, em uma situação extremamente grave e aqui nós não tivemos isso”, afirma.

De acordo com o deputado, no Acre não houve hospitais de campanha em ginásios ou estádios de futebol, como em outros lugares, mas sim, estruturas permanentes com a ampliação do Instituto Nacional De Traumatologia E Ortopedia (Into), do Hospital de Cruzeiro do Sul. “É um legado que fica para a população, pois mesmo passando a pandemia, essas estruturas e equipamentos estarão todos lá a disposição da população. É um dos aspectos mais relevantes”, diz.

No decorrer do bate-papo virtual, o deputado informou que obras estruturantes serão iniciadas em 2022 e que ordem de serviço deve ser emitida nos próximos dias, como a Ponte da Sibéria, de Xapuri, Ponte de Sena Madureira e obra que já está sendo feita, de duplicação ao acesso ao Aeroporto de Cruzeiro do Sul.

“São obras que vão deixar o Acre com uma cara diferente, que se somam com outras obras do Governo Federal, para dar uma logística ao estado, para que seja mais competitivo no aspecto econômico”, afirma.