Nos Estados Unidos, governo busca novas tecnologias para a segurança pública do Acre

Cumprindo agenda institucional nos Estados Unidos da América, o governador do Acre, Gladson Cameli, visitou, nesta quinta-feira, 24, no Arizona, as instalações da Wrap Technologies, fábrica especializada na produção de armas não letais.

Na oportunidade, o gestor, que estava acompanhado do diretor da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Ulysses Araújo, conheceu a Bola Wrap, armamento não letal considerado o mais moderno da atualidade. Segundo Cameli, o Estado tem interesse na aquisição do equipamento.

“Nos últimos três anos, temos reestruturado as nossas polícias e seguimos firme com esse propósito. O governo tem a obrigação de oferecer a melhor tecnologia que existe aos nossos guerreiros da Segurança Pública, que saem todos os dias de suas casas, deixam suas famílias e arriscam suas próprias vidas para que outras sejam salvas”, declarou.

Durante a permanência no país norte-americano, Gladson Cameli visitará a base aérea Davis-Monthan e a base de combate aos crimes de terrorismo da FBI (Departamento Federal de Investigação, em tradução livre). Além disso, também será apresentado ao governador acreano o mais novo programa de treinamento e aperfeiçoamento policial nas áreas de planejamento estratégico operacional e gerenciamento superior de polícia. O curso é oferecido por meio de intercâmbio e realizado nas cidades de Orlando e Las Vegas.