Pabllo Vittar e Márcio Victor, do Psirico, dão beijão em show: “Marido”

Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, e Pabllo Vittar trocaram um beijão no palco do Bloco da Anitta, no último fim de semana. Os dois cantaram a canção que têm em parceria, Parabéns e, no final, se beijaram, com direito a língua e tudo.

Depois, Márcio apareceu nos stories de Pabllo, que referiu-se a ele, de brincadeira, como marido. O episódio, é claro, repercutiu entre os fãs. “Eu ainda estou passado qua a Pabllo beijou Márcio Victor”, comentou um internauta. “Passei mal com a Pabllo e o Márcio. Amei”, diz outro, elogiando a cena.