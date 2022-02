Pai de Gusttavo Lima tem vida humilde exposta e cantor é acusado de abandono

É inegável que Gusttavo Lima é um dos artistas que mais faturam hoje em dia, com negociações para a compra de uma ilha milionária e uma coleção de carros luxuosos para esbanjar. No entanto, parece que a família do sertanejo não compartilha da mesma realidade e inclusive seu pai vive uma vida humilde no interior.

Segundo informações compartilhados pelo portal R7, Alcino Lima, pai de Gusttavo Lima, acumula 144 mil seguidores no Instagram e mostra sua vida simples no campo para os admiradores em sua rede social.

Dividido entre suas atividades rurais e os momentos de relaxamento ao lado do irmão Manoel, seu Alcino toca sanfona e violão para os fãs, além da diversão nas jogatinas de truco com amigos e família no interior. Fotos com Andressa Suíta também não faltam no seu Instagram, que chama a atenção dos seguidores.

Com tanta simplicidade e humildade, vários internautas chegaram a acusar Gusttavo Lima de esquecer e abandonar o próprio pai, mas seu Alcino já deixou bem claro que não precisa de luxos e prefere as suas origens: “A verdadeira felicidade está nas coisas simples da vida”.

