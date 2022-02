Palmeiras perde final do Mundial 2021 contra Chelsea e gera memes na internet

Neste sábado (12), o time Sociedade Esportiva Palmeiras disputou o título do Mundial de Clubes 2021 contra o Chelsea Football Club, da Inglaterra, e perdeu de 2 a 1 na prorrogação, nos Emirados Árabes Unidos. A derrota do time paulista gerou memes e revolta da torcida do ‘verdão’.

Os internautas fizeram memes e comentaram durante a partida. Com o resultado, muitos comemoraram a derrota do Palmeiras, mas admitem que a partida foi bem jogada pelos dois clubes. “Eu achei que foi um jogo bem disputado, jogaram muito bem, mas achei bem feito”, disse uma internauta. Outra pessoa comenta: “Eu achei muito maravilhoso!”.

Além dos comentários, os palmeirenses lamentaram a derrota e os torcedores adversários renovaram memes e a piada que fazem com o Palmeiras há anos sobre o time não ter nenhum título do Mundial.

Veja alguns memes:

O Palmeiras não tem Mundial NUNCA FUI TRISTE #CHExPAL pic.twitter.com/Y6iQod3EVM — Emellyn Mello – Vai ver o Harry Styles (@lima_emellyn) February 12, 2022

Foi por muito pouco… pic.twitter.com/faUh69AyHd — De Sola (@desolaoficial) February 12, 2022