Paulo André discute com Jade por treta com Arthur: “Tu é uma escrota”

“Vim aqui pra viver, pra jogar, pra seguir meu coração”, responde Jade. Em outro momento, Paulo comenta sobre o Jogo da Discórdia e a escolha do VIP, onde Arthur foi alvo de Jade em ambos os momentos.

“Você fez de propósito, né? Debochada com ele. Tu é escrota, cara, tu subiu na parada lá e saiu. Esse bagulho nada a ver de fingir que vai entregar a pulseira”, disse PA, imitando a cena do balde. O momento ao que o atleta se refere aconteceu durante a escolha do VIP, quando Jade fingiu que daria a pulseira para Arthur Aguiar.

“É só uma tiraçãozinha”, responde Jade, em tom de brincadeira.