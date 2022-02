Pela segunda vez, ‘Dick Vigarista’ engana justiça e foge de prisão domiciliar em Rio Branco

O criminoso Luiz Fernando Maia de Souza, 23 anos, vulgo Dick Vigarista, fugiu da prisão domiciliar na noite desta quarta-feira (16). A fuga aconteceu na noite desta quarta-feira, mas a ausência do preso em seu domicílio foi ‘percebido’ somente na tarde desta quinta-feira pelos Policiais da Unidade de Monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), quase 24 horas depois da fuga.

A prisão domiciliar foi um benefício dado pela Justiça do Acre para que o bandido se recuperasse dos ferimentos provocados por uma arma de fogo, que foi baleado, na noite de sábado do dia 4 de dezembro do ano passado. Na mesma ação, Jhenifer Lopes do Nascimento, que estava com Dick Vigarista, também foi baleada.

O caso aconteceu em um posto de combustível no Conjunto Tropical, em Rio Branco, quando Dick Vigarista, na companhia de Jhenifer e mais quatro amigos, tentaram fugir da polícia e quase atropelaram um policial civil. Dick Vigarista foi atingido com três tiros e todos os suspeitos foram presos durante a ação.

Segundo informações da polícia, Dick Vigarista já estava sendo investigado por vários crimes, inclusive por tentativa de homicídio e por ter fugido na manhã de 8 de junho do ano passado enquanto recebia atendimento médico no pronto-socorro de Rio Branco.

‘Dick Vigarista’ é líder de facção e filho de um grande traficante de drogas do Ceará. O bandido responde por crime de roubo, receptação e corrupção de menores e também investigado pela polícia por pelo menos 9 inquéritos, por crimes de extorsão, estelionato, falsificação de documento oficial, roubo e tentativa de homicídio.

O bandido nesse momento é considerado foragido pela Justiça acreana.