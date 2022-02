Polícia Federal apreende arma, dinheiro e carne silvestre durante diligência em Cruzeiro do Sul

Nessa quinta-feira (3) agentes da Polícia Federal cumpriram diligências com fins preventivos relacionados a crime ambientais, devido as constantes denúncias relacionadas à caça ilegal na região da comunidade Boa Fé, localizada no Rio Juruá.

Durante o deslocamento a equipe de policiais abordou uma embarcação de pequeno porte.

Ao realizar a vistoria no barco, os agentes federais encontraram 1 espingarda calibre 20, 1 munição da respectiva arma, 7 pacas (Cuniculus paca), aproximadamente 15 quilogramas (kg) de carne de Caititu (Pecari tajacu) e a quantia de R$ 805,50 (oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos).

O material e dinheiro foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia federal em Cruzeiro do Sul/Ac para adoção das medidas cabíveis, assim como o condutor e passageiro, em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10826/2003) e caça ilegal (artigo 29 da Lei 9605/1998).