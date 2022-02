Prefeita Fernanda Hassem anuncia dois projetos para orla do rio Acre em Brasiléia

Uma parceria com a Associação dos Municípios do Acre – AMAC, com o senador Márcio Bittar e deputada federal Vanda Milani, através de emendas parlamentares, a prefeitura de Brasiléia está terminando os projetos para a construção da orla do Rio Acre, que irá ligar a parte alta à baixa no trecho que foi destruído pelas enchentes de 2012 e 2015.

Na tarde desta quinta-feira, dia 17, a prefeita Fernanda Hassem juntamente com sua equipe de planejamento com técnicos da AMAC, vem trabalhando na topografia das margens do rio para terminar o projeto definitivo.

“É um antigo sonho nosso de revitalizar esse espaço todo. Estamos com as equipes fazendo esse serviço de topografia e dois para a sondagem e até o mês de março, possamos estar com o projeto pronto para apresentar aos nossos parlamentares”, destacou a gestora.

O primeiro trecho, que inicia nas proximidades do antigo hospital Raimundo Chaar, terá o apoio do senador Márcio Bittar e o segundo, será beneficiado pela rua Marechal Rondon, já nas proximidades da ponte metálica José Augusto, com o apoio da deputada federal Vanda Milani.

“Brasiléia terá duas orlas e isso é fruto de um trabalho conjunto com a AMAC, Secretaria de Meio Ambiente e de nossos parlamentares, iremos superar esse momento difícil que é a trafegabilidade neste local, além de realizar um sonho para a população de Brasiléia que está prestes a ser realizado”, finalizou a prefeita.

