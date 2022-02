Profissionais da Saúde do Acre podem entrar em greve ainda em fevereiro, diz Sintesac

Os profissionais de Saúde de todo o Acre – especialmente da capital – podem entrar em greve ainda em fevereiro se as negociações com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e a Prefeitura de Rio Branco não avançarem.

A categoria é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) e pede a retomada do pagamento do auxílio covid-19, etapa alimentação, reposição das perdas inflacionárias de 2021 e reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), entre outras questões.

“Se não tiver avanço esse mês, vamos convocar uma assembleia e paralisar os serviços. Até agora não obtivemos nenhuma resposta da Sesacre e da Semsa”, informou o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

O sindicato deve se reunir com a secretária Paula Mariano, da Sesacre, ainda nesta quinta-feira (3), para tratar do assunto. Consultada por nossa reportagem, Mariano confirmou o encontro e disse que aguarda um relatório financeiro dos órgãos de controle para dar início às negociações.

O assessor de comunicação da Prefeitura, Ailton Oliveira, disse que o executivo municipal está no prazo dado por Bocalom para resolver a situação e tem um cronograma a seguir, com reuniões previstas com diversas categorias. “Vamos seguir o cronograma e fazer o que é possível, sentando com cada categoria até o término do prazo. Não adianta fazer pressão”, concluiu.