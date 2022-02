Saúde Caixa: veja locais no AC onde clientes podem fazer teste de Covid-19 sem custo adicional no plano

A resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que começou a valer desde o dia 20 de janeiro, prevê que testes de Covid-19 sejam incluídos, de forma obrigatória, nos planos de saúde dos clientes sem custo adicional, e desde que pedido pelo médico.

Em decorrência disto, dúvidas por parte de clientes do plano Saúde Caixa, da Caixa Econômica Federal, começaram a surgir, tendo em vista que não estavam conseguindo realizar a testagem.

Segundo informações disponibilizadas pela Saúde Caixa, é preciso que o paciente apresente pelo menos dois sintomas entre febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou gustativos para fazer o teste, que deve ser feito entre o primeiro e o sétimo dia após o início dos sintomas.

“Não é necessário autorização prévia para exames COVID/coronavírus, porém é necessário apresentar solicitação médica ao Prestador, cumprindo as Diretrizes de Utilização, conforme ANS. O procedimento é coberto a partir do oitavo dia do início dos sintomas, acompanhado da solicitação do médico assistente”, diz.

No caso dos clientes que usufruem do plano Saúde Caixa e que estavam afirmando que os hospitais não estavam disponibilizando testes, é válido destacar que é o plano que direciona os pacientes para um local credenciado para que possa ser feito.

Sobre o plano em específico, o local disponibilizado em Rio Branco é no Laboratório Bionorte, no Bosque. Em Cruzeiro do Sul, por sua vez, é o LabSul Diagnósticos – Matriz, no Centro.