Sem a presença do tio, sobrinho do pastor Silas Malafaia se casa em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira (04), o modelo Rodrigo Malafaia , que é sobrinho do pastor Silas Malafaia , se casou com o cantor Leandro Buenno , ex-participante do “The Voice Brasil”, numa cerimônia ao ar livre no espaço Ravena Garden, em Mairiporã, em São Paulo.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!