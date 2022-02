Sem Fátima Bernardes, Globo faz mudanças drásticas na grade para segundo semestre de 2022

A apresentadora da Globo, Fátima Bernardes, pode acabar saindo do seu programa, o Encontro, em agosto deste ano. Em consequência disso, a emissora já está planejando tudo para este momento. Além disso, a grade pode mudar completamente, principalmente por conta da Copa do Mundo, no fim do ano.

Sendo assim, a Globo já está se preparando para uma explosão de audiência, já que em época de Copa, o Brasil praticamente para. Mas, não para por aí! Esse ano também tem eleições, e com isso, os políticos também fazem alguns debater.

Desse modo, de acordo com Flávio Ricco, Fátima Bernardes já decretou que sairá realmente do seu problema na Globo. No entanto, ela tem contrato com a emissora pelo menos até 2024. Dessa maneira, terá apenas um programa mais “tranquilo”.

Todavia, até o momento, a Globo ainda não pensou em um nome a altura para substituir. No entanto, nomes como o de Sandra Annenberg, Fernanda Gentil, Maria Beltrão e Patrícia Poeta, estão no jogo.

A Globo gostou da ideia, principalmente, após o sucesso de Manoel Soares e Patrícia Poeta no comando do Encontro, enquanto Fátima Bernardes estava de férias.