Seplag agradece deputados por remanejamento de emendas para o Jordão: “Toda ajuda será bem vinda”

O coronel Ricardo Brandão, secretário de Planejamento do Acre, disse, durante sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que está trabalhando com todos os órgãos competentes para que o pedido dos deputados de realocação de emendas para atender a população do Jordão.

Ele disse que o Governo do Estado já determinou todos os esforços para auxiliar a população que enfrenta uma enchente desde o último domingo (20), mas que toda ajuda extra será muito bem vinda.

“Há um esforço do Governo para que o mais rápido possível chegue apoio. Essa ação dos senhores chega em boa hora”, destacou, firmando o “compromisso de garantir a celeridade que as sugestões e propostas apresentadas sejam acatadas com a rapidez que a situação requer”.

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que, junto com o deputado Jenilson Leite (PSB), sugeriu essa realocação de emendas, parabenizou a agilidade com que o secretário atendeu a demanda.

Daniel Zen (PT) também parabenizou o coronel Brandão: “Quero parabenizar a iniciativa e disposição do Governo para aplacar a dor e sofrimento dessas famílias”.