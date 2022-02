Sérgio Moro chama Jair Bolsonaro de “trapalhão” e critica a viagem do presidente à Russia

“Um trapalhão no Kremlin”, disse, nesta segunda-feira (14), no Twitter, o ex-juiz Sérgio Moro, virtual candidato á presidência da República pelo Podemos, ao criticar a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Rússia.

A crítica foi feita porque o presidente brasileiro chegou á Rússia em meio à escalada de tensão na crise do país com a Ucrânia.

O pré-candidato Sérgio Moro, além de chamar Bolsonaro – de quem foi ministro da Justiça – de trapalhão, também afirmou que ele tem a capacidade de estar no lugar errado e na hora errada”.