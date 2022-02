Sonia Abrão anuncia doença, expõe relação abusiva e suplica: “Queria viver”

Um dos grandes nomes do jornalismo do Brasil, a jornalista Sonia Abrão, não tem papas na língua nem medo de expor sua opinião durante o programa ‘A Tarde é Sua’. Mesmo com suas opiniões bastante fortes, a comunicadora já passou por momentos difíceis na vida particular.

Em resumo, a apresentadora deu uma entrevista a Daniela Albuquerque, no ‘Sensacional’, da RedeTV! e desabafou sobre relacionamentos abusivos. Durante a conversa, Sonia Abrão se abriu e revelou a experiência que viveu por quatro anos.

Vale deixar claro que na época a jornalista era muito jovem e teve sequelas dessa relação conturbada. “Praticamente me destruiu. Eu era muito nova, tinha 20 anos e foi tudo muito difícil. Eu me desestruturei e desmoronei”, começou. “Tive síndrome do pânico, daquelas de ficar de cama, trancada em casa”,

Além disso, ela relatou: “Tudo que é errado vem de você. Você não é digna de ter o amor daquele ser universal. Você começa a achar que você não é nada, que não merece aquele ‘deus’. E isso vai te destruindo”.

Sonia Abrão conta como acabou relacionamento

Entretanto, a apresentadora do A Tarde é Sua uniu suas forças para abandonar essa situação. Segundo Sonia Abrão, seus amigso de trabalho tiveram papel fundamental nesse momento.

“Eles eram todos jovens, tão cheios de vida e tão legais e a gente fazia tanta coisa naquela redação que me deu vontade de ser daquele jeito”, disse a jornalista, que continuou: “O que me chamou pra vida foi o convívio, porque eu era tão jovem quanto eles, mas eu não era feliz como eles, eu não tinha essa energia de vida”, afirmou.

Por fim, Sonia Abrão contou que saiu da situação quando decidiu viver novamente. “Eu quis viver de novo, e quando quis viver de novo eu rompi com tudo aquilo”, admitiu. A entrevista irá ao ar nesta quinta-feira, 24, a partir das 22h30.