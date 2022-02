Tubarão-branco mata mergulhador que estava prestes a se casar; vídeo impressiona

O experiente nadador Simon Nellist, de 35 anos, foi morto por um tubarão-branco de cerca de 4,5 metros, enquanto treinava para um campeonato beneficente de mergulho, na praia de Sydney, na Austrália. Nellist era natural do Reino Unido e estava prestes a se casar com Jessie Ho, sua noiva.

Nellist era favorável à proibição de linhas de tambor, espécie de armadilha aquática utilizada para atrair e capturar grandes tubarões usando anzóis com isca. Nas redes sociais, o mergulhador tinha publicações recentes, nas quais dizia que os artefatos matavam animais selvagens indiscriminadamente.

Ele inclusive tinha registros, onde aparecia nadando aos lado dos gigantes marinhos.

Veja o vídeo do momento do ataque, gravado por um transeunte que presenciou a cena – as imagens são fortes:

Algumas horas após o ataque, os restos de Nellist foram encontrados pela polícia de Nova Gales do Sul.”Uma investigação sobre as circunstâncias da morte do nadador está em andamento, e Little Bay Beach foi fechada enquanto a polícia continua vasculhando a área”, disse um porta-voz.

A última vez que um ataque de tubarão deixou vítimas fatais no região foi em 1963, quando Marcia Hathaway, uma atriz e modelo australiana foi atacada e morta, aos 32 anos. Especialistas em biologia marinha da região apontaram que o tubarão-branco pode ter confundido o mergulhador com uma foca.