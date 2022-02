WhatsApp anuncia que ferramenta será removida de vez do app

Com previsão de diversos lançamentos para 2022, o WhatsApp também pretende trazer outras mudanças na plataforma, desta vez para uma ferramenta que já estão em funcionamento. Trata-se de uma pequena alteração na câmera do app em celulares com iOS.

Segundo informações do portal WABetaInfo, o intuito é redesenhar o ícone de troca de câmera do mensageiro. A ideia está em remover a barra horizontal que mostra as fotos mais recentes da galeria, localizada na parte inferior da tela, e substituí-la por um novo botão, mais discreto.

Veja a captura de tela que mostra a remoção da barra de fotos:

A nova alteração já está disponível para quem utiliza a versão beta do WhatsApp. Enquanto uns adoraram a mudança, outros disseram preferir o jeito antigo. Por outro lado, rumores indicam que mais ajustes para a câmera do mensageiro devem chegar este ano. Só resta esperar.