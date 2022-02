Xuxa visita com Sasha casa onde cresceu em Santa Maria

Xuxa Meneghel voltou para Santa Rosa, cidade no interior do Rio Grande do Sul, junto da filha, Sasha, e do genro, João Figueiredo. A apresentadora foi até a cidade onde nasceu e viveu até os 7 anos após 20 anos sem pisar no local.

No Instagram, ela publicou um vídeo nesta sexta-feira (11) em que aparece com a filha e o genro, visitando a casa amarela de janelas verdes e detalhes azuis, onde morou. A casa, térrea e construída em 1957, foi recomprada e restaurada em 2000, transformada em um museu de painéis e figurinos cedidos pela Xuxa Produções. Com piso de lajota do lado de fora e madeira no interior, o mobiliário é de época, com televisão de tubo, quadros antigos na parede e móveis originais. No vídeo, o tio de Xuxa, Paulo, pergunta: “Não mudou nada, né?”. “Não mudou nada, tá a mesma cara”, disse Xuxa, ao abraçar o tio. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel) “Saindo de Santa Rosa com a alma em paz e o coração cheio de amor. Brigada ao meu povo, minha família…Desculpa não ter agarrado vocês como eu queria, essa pandemia está me podando muito. Sintam-se abraçados por mim. E muito obrigada”, disse Xuxa na legenda do Instagram.