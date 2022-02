Zuckerberg perde US$ 31 bi e pode sair da lista dos dez maiores bilionários do mundo

Mark Zuckerberg viu sua fortuna encolher US$ 31 bilhões na manhã desta quinta-feira, após as ações da Meta, dona do Facebook, caírem mais de 25% em Nova York. Os bilhões ceifados do executivo são uma das maiores perdas em riqueza pessoal de todos os tempos e pode deixá-lo de fora da lista dos dez maiores bilionários da Bloomberg.

O ranking é atualizado diariamente e terá um novo retrato no fim do dia de hoje, quando a Bolsa de Nova York — onde são negociados os papéis da Meta — fechar. Na quarta-feira, a fortuna do fundador e CEO do Facebook terminou o dia em US$ 121 bilhões.

Se o movimento das ações se mantiver no patamar desta manhã, seu patrimônio cairá para cerca de US$ 90 bilhões, abaixo dos US$ 101 bilhões de Larry Ellison, cofundador da Oracle, que ocupava o 10º na lista na quarta-feira. Mas a fortuna dos integrantes da lista também pode variar.

