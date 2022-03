Adesg e Vasco disputam a liderança do grupo A

O confronto entre Leão e Almirante transferido de domingo (13), por conta das chuvas incessantes que caíram no último final de semana na cidade de Rio Branco-AC, para essa quarta-feira (16), vale a ponta da tabela de classificação do grupo A do Campeonato Acreano 2022. O duelo ocorre no estádio Florestão, a partir das 19h.

A Adesg chega para o compromisso ainda ferida pelo empate com gosto de derrota contra o Plácido de Castro por 2 a 2. O time guiomarense vencia a partida por 2 a 0, mas deixou o Tigre do Abunã igualar o marcador nos acréscimos do árbitro José Lima. O zagueiro Yarles lamentou o vacilo e pediu aos companheiros mais concentração no jogo, principalmente nos finais de partida. O meia Diego será a baixa certa do técnico Marcio Figueiredo (Faísca). O atleta recebe o terceiro cartão amarelo contra o Tigre do Abunã e cumpre suspensão automática.

Vasco busca reabilitação

Por outro lado, o Vasco da Gama chega para o duelo contra a Adesg com o acúmulo de duas derrotas seguidas na competição. O técnico Ely Baiano está ciente que somente uma vitória ou até mesmo um empate diante do Leão de Senador Guiomard poderá deixar o time ainda em condições de brigar por uma classificação no returno. “Vamos lutar pela classificação, que é muito importante pra minha equipe porque todos vieram com esse intuito. Espero que Deus possa abençoar todos nós e a minha equipe que possa se concentrar pra fazer um bom jogo”, comentou Eli Baiano para o ge.