Adolescente desaparecida após sair com amigas é achada morta e enterrada na casa de assistente social

O delegado responsável pelo caso revelou que a adolescente estava desaparecida desde sexta-feira (18), após ter saído com amigas. No sábado (19), o pai da vítima fez um apelo nas redes sociais pedindo informações sobre o paradeiro dela.

A causa da morte ainda está sendo investigada . Segundo a Polícia Civil, cortes possivelmente de facas foram encontrados no corpo da vítima. A polícia trabalha com várias hipóteses, entre elas: estrangulamento e asfixia.

O corpo de Laryssa Victória foi encontrado enterrado no quintal da residência do suspeito, no bairro Colina Park.