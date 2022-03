Alívio: Nível do rio Iaco baixa mais de 1 metro e se distancia da cota de alerta

As famílias que moram em regiões alagadiças de Sena Madureira estão respirando mais aliviadas nesta semana. É que o rio Iaco vem apresentando sequenciais sinais de vazante e atualmente o nível das águas se encontra bem abaixo da cota de alerta.

Para se ter uma idéia, ontem por volta de 5:30 horas, a medição indicou um índice de 13,88 metros. Já nesta sexta-feira (4), por volta das 16 horas, esse nível caiu para 12,76 metros, bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. “Tivemos nesse espaço de tempo, de ontem para hoje, uma redução de 1,12 metros no volume das águas. Isso representa muito. Graças a Deus, o rio continua vazando”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Mesmo diante desse patamar, as famílias que foram retiradas de suas casas e levadas para os abrigos públicos ainda permanecem nos abrigos. Ao todo, são 12 famílias, compreendendo 79 pessoas.

Os abrigos funcionam no Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa e a Escola Municipal Siqueira de Menezes. “É preciso ter cautela nesse momento. O rio está vazando, mas é preciso aguardar um pouco mais”, completou.

Neste ano, apesar do nível do rio Iaco ter ultrapassado na semana anterior a cota de alerta, a situação é bem diferente de 2021. Em 2021, Sena Madureira registrou a maior enchente dos últimos 24 anos, onde o nível das águas atingiu 18,15 metros no mês de fevereiro, excedendo a cota de transbordamento (15,20 metros) e desabrigando centenas de moradores.