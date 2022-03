Aniversariantes, dicas e inauguração na coluna da Kelly Kley; confira

Confira a coluna social Estilo & Evento, todas as quartas–feira, por Kelly Kley

Abrindo a coluna desejando os PARABÉNS a todas a mulheres. Nós somos várias em uma, nossas lutas trouxeram conquistas, mas precisamos conquistar ainda mais espaço na política, espaços de poder, igualdade, educação e trabalho a todas. Você é maravilhosa, não esqueça disso!

MODA PLUS SIZE

A empresaria Yara Menezes, para comemorar os 3 anos de sucesso da sua Loja Yara Menezes Plus Size, realizou um maravilhoso e divertido desfile com mulheres plus size que nunca pisaram em passarela. Elas arrasaram e tiveram a certeza do seu poder. As belas roupas as deixaram mais lindas, empoderadas e felizes.

Arrase também com os belos looks plus size! A loja está localizada na rua nova, número 23, Estação Experimental, contato 99964-3914.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a nutricionista Cristina Martins que irradia beleza e felicidade na espera da sua primogênita, Mariah.

E tem novidade: Cristina Martins, além do atendimento em seu SPA, também estará atendendo no Centro de Diagnóstico da Família (CDF).

Mais informações: (68) 2102 – 4960.

Foto: Assis Lima

NIVER

Quem trocou de idade no dia 2 de março foi o empresário Rodrigo Pires, que comemorou a data em família. Na foto, recebendo o carinho dos irmãos, Gilberto, Brás e Dani Pires.

NIVER II

Quem também deu mais uma volta ao redor do sol na quarta–feira (2) foi o coordenador de projetos, Braian Theodoro. A coluna registra e deseja os parabéns!

NIVER III

Na quinta – feira (3) o dia foi da jornalista, assessora de comunicação do Tribunal de Justiça, Ana Paula Batalha, que comemorou o novo ciclo em várias comemorações. Na foto, o registro do aniversário parte 1 em sua residência com as colegas jornalistas, Seyma Monteiro, Regina, Mônica Araújo, essa colunista, Liberdade Marques, Valcilena Oliveira, Nara Karoline e a advogada, Ana Paula Marques.

NIVER IV

Já no sábado, 5, quem apagou mais uma velinha foi a jornalista e médica Débora Taumaturgo que veio ao Brasil comemorar a data com amigos e familiares. Parabéns, amiga!

NIVER V

A coluna também registra e parabeniza a Secretaria de Comunicação do Estado, Nayara Lessa pela passagem de seu aniversário na última segunda – feira (7). Parabéns, amiga!

STUDIO BELAS BRONZE

Arrase com um belo bronze em apenas 30 minutos e sem precisar do sol, e o melhor a promoção de dia da Mulher foi prorrogado até a sexta–feira (11). Você paga apenas R$ 99,99.

REINAUGURAÇÃO O BOTICÁRIO NA FRONTEIRA

O Boticário reinaugurou a sua loja em Epitaciolância, mais moderna, criativa e acessível aos clientes. A loja abriu as portas para os clientes, influenciadores digitais e para imprensa na quarta – feira, 2, um ambiente atraente e completamente interativo.

Contato: 68 99215-8347

HALYNE LESSA

Depois de merecidas férias, a micropigmentadora Halyne Lessa voltou suas atividades normais tanto em Rio Branco quanto em Epitaciolândia. Tenha a sobrancelha e lábios dos seus sonhos com Halyne Lessa, profissional capacitada nacionalmente e internacionalmente.

Contato: whatsapp 9987-3481

RODRIGO DAMASCENO

Novidade, o Dr. Rodrigo Damasceno estará atendendo agora também em Rio Branco no Centro de Diagnostico da Família (CDF) com ultrassom 3D,4D, 5D, ginecologia e obstetrícia. Este mês estará atendendo do dia 14 ao dia 19.

Mais informações: 68 – 2102 – 4960

AMANDITA ESPAÇO DE BELEZA

Que tal ficar mais linda e pagando pouco? Então, anota a dica. Os combos para o mês da Mulher no Amandita Espaço de Beleza estão tudo de ótimo!

LUXO VIP

Clínica Corpus Carol Almeida

Que tudooooo! Durante todo o mês de março você escolhe dois procedimentos faciais ou dois procedimentos corporais por um valor único de R$ 150,00

Facial : limpeza de pele + lamipeel ou peeling diamante

Corporal : Drenagem linfática +SPA Detox ou Corpus Slim