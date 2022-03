Apenas Rio Branco e Sena avançaram na criação de novos empregos em fevereiro no AC, diz Caged

Os últimos dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged) divulgados nesta semana mostram que a maioria dos municípios do Acre reduziu seu saldo de novas contratações ao longo do mês de fevereiro de 2022.

Ainda assim, Rio Branco e Sena Madureira registraram avanços na abertura de novas vagas no mercado. A capital acreana criou 476 novos postos com carteira assinada enquanto a terceira maior cidade do Estado registrou um saldo de 158 novos empregos – o triplo observado em janeiro do mesmo ano.

“Esses dois municípios do Estado, no acumulado de janeiro e fevereiro, apresentaram saldo positivo de 621 e 204 novas contratações, respectivamente”, diz o balanço.

“O indicativo do Caged [Cadastro Geral de Empregos e Desempregos] aponta para uma pequena aceleração na recuperação dos negócios, ocasionada principalmente pela flexibilização das restrições”, é o que argumenta o assessor da presidência da Fecomércio/AC, Egídio Garó.

O levantamento aponta no cenário nacional um saldo positivo de 328 mil vagas de empregos formais em todos os setores econômicos.

Uma pesquisa realizada pela Fecomércio/AC em parceria com o Instituto Data Control mostra que o restabelecimento da economia local influenciou 55% dos empresários rio-branquenses na criação de novos empregos. “A pesquisa aponta que, dos entrevistados, 72% acreditam que entre 2 e 4 anos a mão-de-obra disponível estará quase que totalmente ocupada”, finaliza.