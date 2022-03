Após nova onda de violência, secretário anuncia ao ContilNet novas operações

Tudo indica que chegou ao fim o acordo de paz entre as facções criminosas no Acre selado no ano passado. Nesta semana, o policial penal Aroldo Alexandrino, que atua dentro do presídio de segurança máxima, em Rio Branco, havia dito, durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre, que um pacto de paz entre facções era o responsável pela diminuição da violência. Mas alertou: estão se organizando novamente.

Não demorou muito: no dia seguinte, Sena Madureira viveu uma noite de muita violência com ataques em pelo menos seis bairros, resultando em uma morte e uma pessoa ferida em estado grave.

Nesta sexta-feira (25), uma das facções que atuam no Acre emitiu um alerta informando que “a guerra voltou”. “Após várias tentativas de manter a paz com os nossos inimigos e cumprir nossa parte no acordo de trégua não foi mais possível continuar com a trégua pois eles não tem palavra e derramaram sangue de irmãos nossos e sangue se paga com sangue. A partir de agora nossas tropas estão preparadas para eliminar nossos inimigos, o tempo foi dado e agora já não tem mais chance de diálogo [sic]”, diz trecho.

O comunicado continua: “Convocamos todos nossos guerreiros a tirarem os suas armas que começaremos exterminar nossos inimigos sem piedade. Orientamos aos nossos irmãos que dobrem a atenção em nossas comunidades [sic]”.

O ContilNet entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp), e o assessor de imprensa da instituição nos informou que o Ministério Público do Acre (MPAC), Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PC) e Polícia Penal (PP), estão traçando novas operações integradas de combate ao crime organizado.

“Diante dos últimos eventos, as operações policiais se darão nos locais em que a análise criminal aponte o crescimento da violência”, diz o secretário de Polícia Civil, Martin Hessel.

As ações estratégicas vão acontecer especialmente na Capital, a Região do Alto Acre, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.