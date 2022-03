Facções quebram trégua e promovem ataques em 6 bairros de Sena Madureira

Após uma longa trégua entre facções criminosas, o sossego em Sena Madureira parece ter sido quebrado na noite desta quarta-feira (24), quando o município do interior do Acre registrou tiroteios em pelo menos seis bairros.

Os ataques terminaram com uma morte e uma tentativa de homicídio. No bairro Militar, uma jovem morreu após ser atingida com tiros de arma de fogo em frente à sua casa e morreu antes de receber atendimento médico.

De acordo com a polícia, criminosos em uma moto fizeram os disparos na tentativa de acertar um rival de outra facção e acabaram atingido a jovem.

O segundo caso, ocorreu no bairro Ana Viera, quando um jovem identificado como Valcinei, foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e deu entrada em estado grave no hospital João Câncio Fernandes e foi transferido para Rio Branco.

Segundo informações repassadas por uma testemunha ao ContilNet, o crime ocorreu nas proximidades da pracinha do bairro Ana Vieira. A vítima estava em um bar jogando sinuca e quando saíram, foram surpreendidos pelos criminosos em carros e motos que dispararam várias vezes, mas Valcinei acabou sendo morto, o restante conseguiu fugir.

Os moradores relatam disparos em outros quatro bairros.