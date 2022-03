BBB22: Eslovênia mente ao relatar conversa com Arthur Aguiar; veja vídeo

Eslovênia se tornou um dos assuntos mais comentados durante a tarde desta segunda-feira (28). Isso porque a modelo teve uma conversa com Arthur Aguiar sobre o Paredão, mas ao detalhar o bate papo para os amigos, mudou a versão.

A conversa na sala foi da seguinte forma, Arthur Aguiar começou incentivando o pessoal a movimentar o jogo. Então, Gustavo explicou que queria um Paredão só com pessoas que não foram ainda. “Melhor ainda: vamo eu e tu?”, rebateu Eslovênia.

Emparedado pela terceira vez, Arthur diz: “Ué, de novo? Quer que eu vá em outro, no quarto paredão?”. “Não, ele fica ‘bora mandar quem não foi’, então bora eu e tu!”, responde Eslovênia.

No Quarto Lollipop, a miss Pernambuco relatou o que aconteceu às meninas: “Quando foi aqui, do nada, passou o Pedro, a gente brincando. Arthur chega pra mim e fala assim: ‘É, semana que vem que tal a gente colocar no paredão quem não foi? Tu, Eli e Vyni?'”.

VAI TER VAR! Interrompemos a nossa programação pra esclarecer ⚠️ O vídeo mostra como aconteceu >>>> e como isso foi repassado: Segue o jogo! pic.twitter.com/HtRE3U0WxS — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 28, 2022

Edição do programa desmente equipe de Arthur Aguiar

O programa dessa segunda (28) acabou desmentindo a equipe de Arthur Aguiar que colocou um vídeo cortado da situação. Na edição foi possível assistir que o ator e Eslovênia se encontraram antes de chegar na sala.

“Bora fazer um teste semana que vem? No paredão tu, Vyni e Eli. Vamos?”, diz ele. Gustavo está próximo e concorda com a opinião do amigo. A Miss então vai para o quarto e relata a conversa com Arthur, e reforça que o chamou para um paredão.