BBB22: esposa de Scooby revela como se sente com “apagões” do surfista

Popular no BBB22, Pedro Scooby viralizou na internet após seus constantes apagões durante diversas conversas viralizarem. Cintia Dicker, mulher do surfista, contou ao jornal Extra que ficava muito irritada com o jeito desligado do brother no início do relacionamento.

Irmão de Pedro Scooby explica “apagões” do surfista no BBB22

A modelo revelou que esse “meme” já foi motivo para brigas entre o casal. “No começo do nosso namoro, eu não o conhecia direito. Aí eu estava falando com o Pedro e, do nada, ele ia para outro lugar! Eu perguntava: ‘Você não está escutando nada do que eu estou falando?’. E ele respondia: ‘Pode falar, amor’. Mas aí eu, que era muito ansiosa, já ficava puta da vida porque tinha que falar tudo de novo”, explicou.

Hoje, Cintia já se acostumou com o jeito de Scooby. “Eu achava que ele não estava dando moral nenhuma para o que eu estava falando. Mas não era, é o jeito dele, estava pensando em outra coisa. Depois ele volta com a maior calma e aí não tem como brigar”, concluiu.

Constantes durante o reality, os apagões do surfista viraram um ponto alto do quadro O Brasil Tá Vendo, veiculado todas as terças-feiras no programa ao vivo do BBB22. A música escolhida, que até foi cantarolada dentro da casa, é Because I Got High, de Afroman.