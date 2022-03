BBB22: Lina, após briga com Natália, vê roupas jogadas na privada e não se controla: “Preciso ir embora”

Durante a madrugada desta quinta-feira (17), após a festa no BBB22, Natália e Lina tiveram uma discussão pra lá de polêmica. Em suma, a designer de unhas ficou com ciúmes dela com Jessilane, e apontou que a atriz é “desleal”.

No entanto, as coisas não pararam por aí! Em determinado momento, a designer de unhas perdeu completamente a cabeça, e começou a chutar as coisas dentro do reality, bater na parede, e entrar em um surto. Lina, por sua vez, também chorou muito com toda a situação, mas tentou se manter plena em algumas questões.

Após a briga, no BBB22, Lina chegou a tentar se aproximar de Natália para conversar e abraçar a sister. No entanto, a ficante de Eliezer perdeu a cabeça mais uma vez e começou a gritar para a famosa se afastar dela. Eslovênia, que estava no momento, manteve Natália perto dela, e não deixou as duas se encostarem.

Mas não para por aí! Logo após toda a confusão do BBB22, Lina foi para o quarto chorar e a médica Laís foi atrás. Chorando muito, a atriz e também cantora expôs que alguém jogou suas roupas na privada.

“Tinha minhas coisas jogadas na privada. Tinha coisa minha jogada na privada do banheiro”, contou aos prantos. Eliezer, que estava junto no momento, tentou tranquilizar a sister e amenizar a situação. “Mas isso não faz diferença agora, né? Vamos esperar…”.

BBB22: Lina quer ir embora

Natália, do BBB22, surta com Lina (Foto: Reprodução)

Laís, continua tentando acalmar Lina, no BBB22. Todavia, a cantora, em desespero, chora e afirma. “Eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora!”. Em suma, Lina ficou extremamente chateada por ver suas coisas na privada. Entretanto, as coisas não aconteceram assim como ela está falando. Por estar bêbada, ela não percebeu, e deixou seu top preso no microfone. Sendo assim, no mesmo momento em que foi ao banheiro, a peça de roupa entrou na privada.

Inclusive, a equipe de Natália, do BBB22, falou sobre isso. “O top da Lina prendeu no microfone e a mesma deixou cair na privada, ela não viu. Não foi a Natália que jogou”, alertaram.