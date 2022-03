BBB22: Naiara Azevedo, após ter casa invadida por bandidos, surge abatida e lamenta: “Me entristece”

Na madrugada desta quarta-feira (30), a cantora e ex BBB22, Naiara Azevedo, surgiu extremamente abatida nos Stories. Em suma, a famosa decidiu se pronunciar após três bandidos invadirem sua casa, e fazer sua família de refém.

No entanto, felizmente todos estão bem. Desse modo, a cantora aproveitou para tranquilizar os fãs, afirmando que seus parentes seguem sem ter tido um arranhão.

“Quem está me mandando mensagens através das redes sociais, quero agradecer o carinho, preocupação, e respondendo de forma geral, minha família está bem“, começou Naiara Azevedo.

Todavia, mesmo que estejam bem, a cantora sertaneja Naiara Azevedo, ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu. “É uma situação chata, que entristece a gente, mas tenho que ser grata a Deus por não ter acontecido nada à integridade física deles“, completou.

Em suma, para quem não sabe, felizmente a cantora não estava no local. Mas, três homens invadiram a casa de Naiara Azevedo e fizeram sua mãe, seu pai e irmã de reféns. Eles ficaram cerca de duas horas na propriedade.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, tudo aconteceu na manhã de terça-feira (29) em Farol, município do Paraná. Segundo o jornalista, a mãe da sertaneja acordou por volta das 6h para preparar algo para comer quando deu de cara com três bandidos já dentro da casa.

Tio de Naiara Azevedo conta detalhes

A cantora e participante do BBB22, Naiara Azevedo (Foto: Reprodução)

Por fim, o tio de Naiara Azevedo, Ademiro Azevedo, afirmou que os criminosos levaram duas caminhonetes — uma Amarok V6 e uma S10. Além disso, no áudio em que conta mais sobre o crime, ele pede para que caso alguém veja os veículos, entre em contato.

O colunista também afirma que a irmã da cantora, Natália, estava presente e tentou golpear um dos bandidos com um soco, mas foi revidada. Felizmente, todos estão bem e nada mais grave aconteceu.