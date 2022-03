Beth Passos: aniversários, carnaval, sorteios e mais; Confira!

SORTEIO DE UM PREENCHIMENTO LABIAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Acadêmica de Direito Alicia Araújo deu rasante chiquérrima num clube igualmente elegante de Goiânia onde mora atualmente. A bonita acreana fez aniversário dia 3 de março.

Thais Gomes caiu na folia do carnaval 2022 sem aglomerar. A festa ficou no círculo familiar.

A querida Clarisse Oliveira servidora da Secretaria de Educação ganhou festa surpresa dos colegas de seu departamento. Mais do que justa, merecida lembrança e comemoração!

O Studio Belas Bronze continua causando com o bronzeamento em apenas 30 minutos. A jovem comerciante de roupas fitness @donachicfitness-ac Elane Uchoa colocou o corpaço para jogo e foi experimentar.

Caindo literalmente na folia a advogada acreana Regyna Maura Santos com parte da animada equipe de remadoras Flor de Lótus em Foz do Iguaçu.

E lá se foi mais um Carnaval, sem a população na rua. A tradição que dá o pontapé ao ano profissional, é o espírito solto no festejo mundano. Reunindo democraticamente pessoas na expressão de alegria e liberdade numa verdadeira dimensão nobre e espiritual contadas em tantas histórias retratadas lindamente nas avenidas do país.

A jovem estudante e maquiadora Cecilia Valentim aproveitou a Folia de Momo para aperfeiçoar ainda mais sua técnica.

Gorete Andrade maravilhada com a primeira gravidez e na contagem regressiva para o Chá Revelação.

Em 1922, cientistas da Universidade de Toronto, Canadá, foram para uma enfermaria de hospital com crianças diabéticas, a maioria delas em coma e morrendo de cetoacidose (alto nível de glicose no sangue). A sala estava cheia de pais sentados à beira do leito esperando a morte inevitável de seus filhos.

A diabetes era combatida apenas através de uma rigorosa dieta que acabava levando os pacientes à subnutrição crônica. Os cientistas foram de cama em cama e injetaram nas crianças o novo extrato purificado – insulina. Quando eles aplicavam na última criança em coma, a primeira criança injetada começou a despertar. Então, uma por uma, todas as crianças acordaram de seus comas diabéticos. Uma sala de morte e tristeza, tornou-se um lugar de alegria e esperança. Os médicos descobridores da insulina foram Dr. Frederick Banting e Dr. Charles Best, que ganharam com justiça o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia.

Famoso internacionalmente o DJ Alok, surpreendeu seus milhares de fãs, nesta sexta-feira, 4, lançando a música “Meu Amor” nas principais plataformas de streaming com o acreano Hugo Gabriel Messias Pantoja, o Ixã. Ele faz a segunda voz do fit de três minutos e já disponível no videoclipe YouTube com milhares de visualizações.

A letra fala de amor, reciprocidade, e foi composta pelos dois durante uma cerimônia espiritual na aldeia Huni Kuî localizada do Alto Juruá em 2021.

Talvez você deva estar se perguntando: ‘mas o que tem de tão especial nessa canção para o Acre ser surpreendido?’.

A surpresa tem três letras: Ixã – um jovem acreano que faz sua estreia na indústria fonográfica ao lado de um dos artistas mais ouvidos do planeta.

A agência que regula o setor no Brasil destaca diversos pontos do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) que determinam direitos para os usuários de internet, além do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, em nenhuma hipótese os consumidores devem ser induzidos, ao contratar um serviço de internet de banda larga, a comprarem outros serviços de telecomunicações, como uma linha de telefone fixo, por exemplo.

De acordo com a Anatel, o artigo 50 do SCM aponta que prestadora não pode condicionar a oferta da banda larga à aquisição de qualquer outro serviço ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de suas coligadas, controladas ou controladoras, ou ainda condicionar vantagens ao assinante à compra de outras aplicações ou de serviços adicionais, ainda que com serviços prestados por terceiros. A agência reguladora, a empresa também está proibida de condicionar a oferta da banda larga à aquisição de qualquer outro serviço ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de suas coligadas, controladas ou controladoras, ou condicionar vantagens ao assinante à compra de outras aplicações ou de serviços adicionais, ainda que prestados por terceiros.

O Código de Defesa do Consumidor também estabelece que é vedado ao fornecedor de serviços condicionar o seu fornecimento ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Se fossem com efeito retroativo, seriam colocados em prática na quarta-feira de cinzas chuvas de processos a TODAS operadoras de telefonia celular, TV a Cabo e afins, e todos com provas via mensagens, gravações nos horários mais inapropriados possíveis e inimagináveis. Espera-se que sejam cumpridas as novas determinações para que se evitem tais abusos e chantagens das operadoras.

On Line

*Enquanto o mundo ameaça a terceira guerra mundial, Ciro Gomes surpreende o Brasil, com uma campanha inesperadamente bem produzida alicerçada em pilares femininos.

Não sei quem está controlando a cachaça ou se os últimos vídeos de campanha presidencial eram de tão baixo nível, mas ele que ele tem dado um up, não se pode negar.

*Quando essa guerra acabar. Se Deus quiser, será em breve. Que fim levarão as toneladas de armamentos que o mundo (quase) todo está enviando à Ucrânia? Acho que já vimos esse filme antes.

*Contra, a favor ou muito pelo contrário, o fato é que essa demonização da Rússia, de seu povo, sua cultura, seus atletas, é tão demente e nociva quanto a guerra.

Chegou no nível asco!

*Disseminaram a informação que o suposto bombardeiro russo a uma usina atômica não foi na usina atômica, mas num prédio próximo. E nem se tem certeza que tenha sido pela Rússia.

Estão monitorando a radioatividade do entorno da usina e as autoridades ucranianas disseram que o nível não aumentou.

Mas a indústria do Fake News não apaga os posts e o mundo adora mentira, e quanto mais escabrosa, melhor.

Chocada existo!

*Eu jamais poderia ser presidente de um país, ainda mais com poder nuclear. Acho que Putin fez pouco, Coreia do Norte e China deveriam se juntar e bombardear EUA e Europa. Simplesmente por reparação histórica.

Pronto falei!

*Desconfio de pessoas que culpam os outros quando tem fracasso, e pessoas que esquecem que hoje estão bem, porque foram ajudadas quando estavam por baixo. Pessoas egoístas, egocêntricas e arrogantes.

“Toda ação provoca reações. A violência regressa sempre. Apenas sarças e espinhos nascem no lugar onde acampam os exércitos. A guerra chama a fome. Quem se deleita na conquista se deleita na dor humana. Os que matam na guerra deveriam celebrar cada conquista com um funeral.” Lao-Tse

ALEGRIAS

Carinho inesperado de filho. Dinheiro esquecido na roupa. Cheiro de comida antes de abrir a porta de casa. Sono que vem quando se precisa. Uma solução que surge de repente. Alguém elogiando você, sem saber que você escuta. Alguém elogiando seu filho. A febre que baixa. Um guichê sem fila. Vaga na porta. Um voo tranquilo. Passarinho cantando. Quando nasce o que plantamos. O vento do mar. O mar. Quando o avião pousa.

Quando o pai chega. Quando a dor passa. Quando rola um beijo. Quando assinam o contrato. Quando o abraço aperta. Quando o amigo se cura. Quando a foto sai boa. Quando o sono vem. Quando a mesa é posta para o almoço de família no domingo. Quando o depósito entra. Quando dá praia. Pé da Serra indo para o litoral. Quando alguém liga. Quando o livro é bom. Quando sobra grana. Quando o neném ri. Quando falam o seu nome. Quando a poltrona é na janela. Amanhecer Entardecer Quando chega o outono. Quando chega a primavera Quando o médico diz: “Foi só o susto”. Quando o sol se põe no mar. Quando o pão está quentinho. Quando toca música da juventude, ou de alguém especial.

Quando você achava que era tarde, mas descobre que ainda é cedo, muito cedo!! Procurem as pequenas felicidades. Elas existem todos os dias.