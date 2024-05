Lula promete ajuda federal ao RS após enchentes: estradas, educação e moradias

Lula destacou a importância de uma ação conjunta entre os poderes Executivo e Legislativo para enfrentar a crise. “Esta semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional. E a resposta será dura, firme e efetiva, como foi na pandemia”, afirmou.

O presidente enfatizou a urgência de medidas em áreas vitais como transporte e educação. “Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que têm muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero te dizer que não fique preocupado, porque o governo federal, através do Ministério dos Transportes, vai ajudar você a recuperar as estradas estaduais”, assegurou Lula ao governador Leite.