Britney acusa Justin e mãe de se aproveitarem dela

Britney Spears tem aproveitado sua recém-conquistada autonomia para abrir o verbo sobre situações traumáticas que viveu no passado. Livre da tutela do pai desde o final do ano passado, a diva do pop usou as redes sociais essa semana para criticar Justin Timberlake, com quem namorou entre os anos 1990 e 2000, e a mãe do artista, a empresária Lynn Bomar Harless.

Em uma publicação no Instagram, já deletada por Britney, a cantora acusa Timberlake e a mãe de se aproveitaram dela para conquistar fama e sucesso. Ela também alfinetou sua irmã Jamie Lynn, que recentemente lançou um livro sobre sua vida.

“Querida criança… Sua sogra lançou um livro no exato momento que você mais precisava dela… Tudo para o que?? Fama e atenção! Seu ex fez a mesma coisa… Ele lançou seu primeiro álbum usando seu nome alegando que você o tratou mal!”, escreveu a cantora em um trecho.