Colisão entre moto e bicicleta deixa dois feridos no Bosque, em Rio Branco

A motociclista Ediana Barbosa da Silva Monteiro, 41 anos, e o ciclista Josimar Ribeiro Bastos, 35, ficaram feridos após uma colisão na noite deste sábado (12), próximo a Caixa Econômica Federal, no cruzamento da Guiomar Santos com a Avenida Nações Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edilene trafegava em motocicleta no sentindo centro-bairro, quando Josimar, que trafegava em uma bicicleta de cor branca no sentido contrário, entrou na frente da moto ao tentar fazer uma conversão, causando o acidente. Com a batida, Josimar foi arremessado, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. A motociclista teve escoriações pelo corpo e bateu o rosto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após a perícia, a motocicleta foi entregue para o marido da motociclista e a bicicleta foi deixada em um posto de combustíveis nas proximidades.