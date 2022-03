Colunista Gabriela Queiroz traz as opções imperdíveis da Churrascaria Du Cheffão

A Churrascaria Du Cheffão é um restaurante de comida brasileira, no mercado há mais de 14 anos, atendendo no sistema self service, e até mesmo no delivery. Por completo, oferece uma variedade em acompanhamentos, saladas e proteínas… então, até quem é fitness pode contar com eles?! Sem dúvidas!!!

O sistema de delivery é super rápido; Inovador e diversificado é como definimos, né?! Agora até o próprio aplicativo, o restaurante tem para a melhor receptividade de todos. Já baixa aí e garante tua refeição!!!

Churrasco, risoto, feijoada, muita salada à lá carte e tudo de uma cozinha brasileira? Pode contar com a equipe.

Já organiza com a família esse final de semana e visita o espaço amplo e completo!!!

