Gladson Cameli é tietado pela população em Festa do Trabalhador no Palácio do Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi calorosamente recebido pela população durante a Festa do Trabalhador realizada no Palácio do Rio Branco.

Cameli, acompanhado de autoridades locais, circulou pelo local cumprimentando os presentes e recebendo manifestações de carinho e reconhecimento.

O evento, que celebra a contribuição dos trabalhadores para o desenvolvimento do estado, contou com a presença maciça de cidadãos que aproveitaram a oportunidade para expressar seu apoio e gratidão ao líder político. A expectativa é de um público de 30 mil pessoas para o aguardado show da cantora Nayara Azevedo na Festa do Trabalhador no Acre. De acordo com a organização, a cantora sobe no palco as 22h

Entre abraços, apertos de mão e palavras de incentivo, o governador se mostrou próximo da comunidade e receptivo aos anseios dos trabalhadores.

Veja fotos:

Veja vídeos:

