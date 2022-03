Com R$ 1,5 milhão de Alan Rick, governo entrega viaturas para o Corpo de Bombeiros

Nesta sexta-feira, 11/03, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) comemorou a entrega de 14 viaturas para o Corpo de Bombeiros, fruto de emenda do parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão, somados a R$ 33.350 do Corpo de Bombeiros.

“É uma satisfação, uma imensa alegria poder entregar essas 14 novas viaturas do Corpo de Bombeiros. Os nossos bombeiros merecem esses veículos. Vão ajudar no dia a dia de trabalho da corporação tanto na capital, como no interior do Estado”. – disse Alan Rick durante a cerimônia.

O deputado também citou outros investimentos na segurança pública frutos de suas emendas parlamentares. “São R$ 18 milhões em recursos para o fortalecimento das nossas polícias Militar, Civil, PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Sejusp. A implantação e a expansão do Cerco Eletrônico é uma marca desse apoio que tenho direcionado à segurança pública do nosso Estado. Além de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, teremos o monitoramento de vídeo em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Acrelândia.” – concluiu.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Batista explicou como os novos veículos serão utilizados e agradeceu. “Essas novas viaturas serão responsáveis por transportar as nossas equipes técnicas que fazem vistorias em edificações de todos os batalhões da capital e do interior. Um trabalho de prevenção de perda de vidas e de patrimônio. Estamos muito agradecidos ao deputado por essa emenda.” – declarou.

O secretário de Segurança Pública Paulo Cézar também agradeceu o empenho do deputado em aparelhar a segurança. “O deputado falou de forma singela do Cerco Eletrônico. É uma tecnologia mundial que está sendo usada para aumentar a segurança da nossa população e não para fins de notificação e arrecadação, através de multas como era no passado. Temos que agradecer. Muito obrigado deputado Alan Rick.” – finalizou.

A entrega das 14 viaturas para o Corpo de Bombeiros ocorreu durante solenidade de formatura da Polícia Militar, ocasião em que o governador Gladson Cameli também entregou outras 14 caminhonetes e quadriciclos do Programa VIGIA do Governo Federal para a Secretaria de Segurança Pública, assinou as ordens de serviços para a construção do vestiário e cercamento do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (CIEPS), em Rio Branco, e ainda, para a construção da Academia no 6º BPM Ten. Idalino Silva, em Cruzeiro do Sul. Obras que fazem parte do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda do Acre.

Outra boa notícia dada pelo governador Gladson Cameli durante a cerimônia foi a convocação de mais 107 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil. Já foram 124 convocados.