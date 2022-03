Confira como ficou a situação dos brasileiros na Copa Sul-Americana

Além da Libertadores, a Conmebol também realizou o sorteio da Sul-Americana nesta sexta-feira (25/3). A competição conta com sete brasileiros. O Cuiabá, que estreia no torneio, caiu no grupo B, ao lado de Racing-ARG, Melgar-PER e River Plate-URU. O Santos está no grupo C, com Union La Calera-CHI, Banfield-ARG e Universid Católica-EQU.

Outro paulista no certame, o São Paulo integra o grupo D, com Jorge Wilstermann-BOL, Ayacucho-PER e Everton-CHI. O Internacional está no grupo E, com Independiente de Medellín-COL, 9 de octubre-EQU e Guaireña-PAR. O Atlético-GO caiu no grupo F, com LDU-EQU, Defensa y Justicia-ARG e Antofagasta-CHI.

O Ceará tem pela frente o grupo G, com Deportivo La Guaira-VEN, Independiente-ARG e . Fechando a lista dos brasileiros, o Fluminense caiu no grupo H, com Junior Barranquilla-COL, Oriente Petrolero e Únion de Santa Fé.