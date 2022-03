Confronto entre facções deixa um jovem ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

O jovem Maycon dos Santos Miranda, 23 anos, foi atingido por cinco tiros, na tarde desta quarta-feira (23), enquanto estava parado na frente de um comércio na Rua Edmundo Pinto, no Bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, quatro homens que estavam em um táxi e se aproximaram do rapaz. Um dos homens efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida por cinco tiros, sendo que um pegou nas costas, um na perna e três no braço esquerdo.

Para tentar se proteger, a vítima conseguiu correr para dentro do comércio e foi socorrido pela comunidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o jovem ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas e Maycon seria uma das lideranças de uma facção. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).