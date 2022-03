Copa do Mundo: Europa tem dia decisivo com Polônia x Suécia e Portugal contra algoz da Itália

Após ter passado pela Turquia, Portugal encara a Macedônia do Norte, que surpreendeu o mundo ao vencer a Itália. A Polônia se beneficiou da punição à Rússia e apenas esperou a Suécia, que venceu a República Tcheca. O outro jogo da repescagem europeia será em junho, entre País de Gales e o vencedor de Escócia x Ucrânia. As partidas são únicas, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

O Estádio do Dragão vai receber uma partida que ninguém imaginava. O mundo do futebol esperou por três meses por um Portugal x Itália, desde quando as duas gigantes europeias caíram na mesma chave, mas há uma seleção intrusa nesse caminho. Após eliminar a atual campeã europeia, a Macedônia do Norte busca fazer história.

O país, que tem apenas 28 anos de existência, tenta disputar sua primeira Copa do Mundo, justamente um ano depois da primeira Eurocopa. Um dos destaques do time, o meio-campista Elmas, do Napoli, reforçou o peso dessa partida para a pequena nação de 1,8 milhão de habitantes.

— Este será um dos nossos jogos mais difíceis, mas também certamente o mais emocionante para todos nós. Estamos a 90 minutos da Copa do Mundo e realizando nossos sonhos de infância. Mas, não só a nossa, toda a Macedônia do Norte. Não devemos perder nossa chance e temos que dar tudo em campo para ter sucesso.

Portugal quer evitar algo que nunca ocorreu com a atual geração. A seleção de Cristiano Ronaldo disputou todas as cinco Copas desde 2002. Antes, havia jogado apenas em 1966 e 1986. Uma inesperada queda diante da Macedônia do Norte pode significar que o futebol nunca mais vai ver o craque da camisa 7 em sua principal competição. Mas, aos 37 anos, o atacante do United se irritou falar no assunto.

“Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais, jogo. Se não me apetecer, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final”, disse Ronaldo, sobre seu futuro.