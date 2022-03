Corpo vítima de afogamento é resgatado por bombeiros no igarapé Liberdade

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros resgatou no último domingo (27) o corpo de um jovem, sem identidade revelada, vítima de afogamento no igarapé Liberdade, sentido Porto Velho.

Na ocasião, os militares do 2º batalhão se deslocaram até a região de difícil acesso, que fica no Ramal do Clodoaldo, no quilômetro 15 da BR-364.

Lá, a equipe de mergulho chegou até a vítima, que já havia sido retirada sem vida da água por populares.

Em razão disto, os bombeiros transportaram o corpo por uma trilha até a casa de parentes, e logo acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos trâmites legais.