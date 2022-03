Criminoso invade comércio e tenta matar pai e filho em Rio Branco

Os comerciantes Marcos Nascimento de Freitas, 30 anos, e Antônio Martins de Freitas, 57, conhecido popularmente como Padeiro, foram vítimas de disparos de arma de fogo, na início da tarde deste domingo (20), no Panilanche Leão de Judá, localizado na Travessa Beija Flor, Conjunto Laélia Alcântara, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio e Marcos, que são pai e filho, respectivamente, estavam dentro do comércio trabalhando quando um homem ainda não identificado, de posse de uma arma de fogo, se aproximou de Marcos e disparou 5 tiros, sendo que três pegaram no braço e dois nas costas da vítima. Ao ver o filho ser alvejado, Antônio se jogou na frente de Marcos e recebeu um disparo no pescoço, que atingiu a véia jugular. Após a ação, o criminoso fugiu correndo com a arma na mão em direção ao bairro Ilson Ribeiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo uma básica e outra avançada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Antônio que estava com um sangramento ativo no pescoço. A segunda ambulância atendeu Marcos, que estava ferido com cinco tiros. Após estabilizarem as vítimas, pais e filho foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).