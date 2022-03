De virada, Rio Branco supera o Vasco e assume a vice-liderança

O Rio Branco-AC conquistou importante vitória diante do Vasco da Gama na tarde e noite chuvosa desta quarta-feira (9), no estádio Florestão, em jogo válido pela quarta rodada do grupo A do Campeonato Acreano. O Estrelão chegou a ser surpreendido com o placar aberto pelo vascaíno Lucas Quitéria, mas conseguiu reagir e igualar o marcador ainda no primeiro tempo com o lateral-esquerdo Negueba. Na etapa final, o time estrelado sobrou em campo e marcou outros três gols com o zagueiro Santos, o meia Matheus Nego e o atacante Luan.

Como fica

Com a primeira vitória no estadual diante do Vasco da Gama, o Rio Branco assumiu a vice-liderança do grupo do A. O Estrelão soma quatro pontos, mesma pontuação da Adesg e Náuas, mas o time alvirrubro apresenta melhor retrospecto técnico. Por outro lado, o Vasco da Gama caiu três posições na tabela de classificação e passou figurar na última posição, com três pontos.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Rio Branco ocorre no próximo dia 16 de março, às 19h, no estádio Florestão. O adversário será o líder Atlético Acreano. Por outro lado, o Vasco da Gama retorna a campo no domingo (13) para encarar a Adesg. O duelo ocorre a partir das 17h, no estádio Florestão.

Jogo

O Rio Branco começou a partida pressionando o time vascaíno e quase abriu o placar numa finalização do volante Jackson, mas o goleiro Marcos Vitor fez ótima defesa.

O Vasco da Gama respondeu numa bola parada aos 9 minutos. Lucas Quitéria ganhou no jogo aéreo e testou para a rede estrelada.

O gol vascaíno também “trouxe” a chuva as dependências do estádio Florestão. O Rio Branco, no prejuízo, buscava envolver no gramado pesado o time vascaíno para conseguir o empate e quase veio numa cobrança de falta do atacante Wanderson, mas o goleiro Marcos Vitor defendeu em dois tempos.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, o lateral esquerdo Negueba ariscou um bom chute e deixou tudo igual no placar.

Três gols estrelados

Na volta do intervalo, o Rio Branco-AC voltou ligado para a partida e, logo no primeiro minuto, virou o marcado no jogo aéreo com o zagueiro Santos. O gol fez bem ao time estrelado e, aos cinco minutos, num contra-ataque rápido, o Estrelão ampliou a vantagem com Luan.

Mais leve, o Rio Branco era senhor das ações e não demorou para marcar o quarto gol aos 15 minutos. Wanderson fez boa jogada e deixou Matheus Nego na cara do gol. O baixinho estrelado invadiu a área e finalizou rasteiro para ampliar ainda mais a vantagem estrelada.

O Estrelão, aos poucos, com a vitória consolidada, resolveu tirar o pé do acelerado. Por outro lado, o Vasco respondeu somente aos 39 minutos, quando João Paulo perdeu uma penalidade, ao cobrar o tiro livre sobre o gol do goleiro Evandro Gigante.

PRÓXIMOS JOGOS

Data: 13/03/2022

Local: Florestão

15h – Independência x Galvez

17h – Adesg x Vasco

Grupo A

1º) Atlético Acreano……05

2º) Rio Branco…………..04

3º) Adesg………………..04

4º) Náuas………………..04

5º) Plácido de Castro…..03

Vasco da Gama…….03

Grupo B

1º) Humaitá………………04

2º) São Francisco……….04

3º) Galvez………………..03

4º) Andirá…………………01

Independência………01