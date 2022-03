Deputados pedem que secretário de Fazenda ‘refaça as contas’ de reajuste na Educação

Ao fim da reunião na Assembleia Legislativa do Acre com a participação de deputados da base e oposição, do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão e a de Educação, Socorro Neri, junto com representantes de sindicatos, ficou acordado que será encaminhado um pedido ao secretário de Fazenda, José Amarísio de Souza, para que as contas sejam feitas afim de melhorar o reajuste dos servidores da Educação.

