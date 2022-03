Diretor de Pantanal sai da Globo após briga com chefão; ele pediu demissão

Rogério Gomes, o Papinha, não deixou a Globo em comum acordo como a emissora informou em seu comunicado oficial. O diretor artístico da novela Pantanal pediu demissão em dezembro após se desentender com Ricardo Waddington, diretor de entretenimento. Na época, a Comunicação da Globo negou a briga e a demissão, mas na tarde desta sexta-feira (18), o mesmo setor confirmou que o profissional deixa o cargo depois da estreia da nova novela das nove, que acontece no próximo dia 28.

A direção da Globo contornou a situação e havia convencido Papinha a ficar na emissora até o fim dos trabalhos de Pantanal. Mas o clima entre ele e Waddington ficou tão insustentável que o diretor preferiu deixar a emissora em maio, quando a trama terá apenas um mês no ar. O folhetim será exibido até outubro.

Papinha e Waddington tiveram muitas discussões acaloradas em torno da parte artística da novela, o primeiro lançamento da nova gestão do entretenimento da emissora depois da saída de Silvio de Abreu, em março do ano passado.

Como foi diretor de novelas por muito tempo, Waddington passou a se meter demais no trabalho de Papinha. O chefão da Globo queria algo mais arrojado, enquanto Papinha apostava na mistura do primor técnico com linguagem clássica de folhetim.

Já Papinha estava acostumado com a liberdade dada por Silvio de Abreu. Quando dirigia O Sétimo Guardião (2018), por exemplo, o diretor chegou a reescrever algumas cenas feitas por Aguinaldo Silva, que se incomodou e reclamou. No imbróglio entre o autor e o diretor, Silvio de Abreu ficou do lado de Papinha, que tinha carta branca do antigo diretor de dramaturgia.

Papinha, que nunca fez parte da chamada “panela” de Waddington, não costumava dar ouvidos para as sugestões do chefe. Em uma ocasião, ao ser ignorado por Papinha, ele ouviu de Waddington que “ou fazia como estava sendo decidido ou pedia para sair”. Ele decidiu, então, sair. Em breve, o diretor deve anunciar que está indo trabalhar com Silvio de Abreu na HBO Max.

Entre os projetos de Papinha na Globo estava a direção de Travessia, de Gloria Perez, que iria ao ar a princípio depois de Olho por Olho, que acabou virando uma novela original do Globoplay em recentes alterações feitas no cronograma de estreias do horário nobre.

Travessia vai entrar no ar em outubro, e Mauro Mendonça Filho foi chamado para a função justamente porque Papinha já havia pedido para deixar a Globo depois de Pantanal.

Diretores e autores se queixam na Globo

Ricardo Waddington, aliás, não é a figura mais querida da Dramaturgia da Globo. Diretores e autores reclamam que não há alguém que faça a ponte no dia a dia entre eles e Waddington.

José Luiz Villamarim, atual diretor do núcleo de Dramaturgia e que está abaixo de Ricardo Waddington nesta hierarquia, não tem feito essa função. Na antiga gestão de Silvio de Abreu, havia um tratamento mais próximo.

Confira o comunicado da Globo na íntegra:

Após 42 anos, na Globo, onde atuou de operador de TV a diretor artístico, Rogério Gomes se despede dos Estúdios em maio. Responsável pela implantação e desenvolvimento artístico de Pantanal, Rogério deixa a primeira fase toda gravada e passa o bastão para Gustavo Fernandez, que segue no comando das gravações da novela. Em comum acordo, a decisão foi discutida ao longo dos últimos meses e partiu de um desejo do diretor de investir em projetos pessoais e tirar um período sabático.

“Papinha deixa sua marca na história da dramaturgia. Ao meu grande companheiro em inúmeras batalhas e muitas vitórias, desejo o melhor nesta nova etapa da sua vida. E ‘Pantanal’ continua em boas mãos. Gustavo Fernandez é um dos nossos mais talentosos diretores artísticos e já está trabalhando na novela ao lado de todo o time de direção da obra”, conta Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo.

Conhecido carinhosamente como Papinha, Rogério Gomes foi criado nos corredores da televisão, acompanhando o pai, o locutor Hilton Gomes, nos estúdios da TV Tupi. Iniciou a carreira como operador de VT da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Globo, e depois passou a editor de imagens. Antes de começar a trabalhar com dramaturgia, Rogério editou e dirigiu diversos clipes exibidos no Fantástico, algumas edições do Hollywood Rock e também o primeiro Rock in Rio.

A primeira novela que assinou como editor foi Sexo dos Anjos. Depois dela, editou ainda Juba e Lula, Rainha da Sucata, entre outras obras. O passo seguinte foi dirigir a minissérie O Sorriso do Lagarto, adaptada do romance de João Ubaldo Ribeiro, e, logo depois, a novela Deus nos Acuda, de Silvio de Abreu. Vira-Lata, de Carlos Lombardi, exibida em 1996, foi a primeira novela que assinou como diretor-geral, ao lado de Jorge Fernando.

De lá para cá, dirigiu diversas outras produções. Seus últimos trabalhos na Globo foram os sucessos Império, de Aguinaldo Silva, que ganhou o prêmio Emmy Internacional como melhor novela; Além do Tempo, de Elizabeth Jhin; a A Força do Querer, ao lado da autora Gloria Perez; seu último trabalho no ar na TV Globo foi ‘O Sétimo Guardião’, escrita por Aguinaldo Silva.

“Só tenho gratidão por tudo que vivi na Globo. Foi onde tive os meus melhores mestres, onde fiz os meus melhores amigos e realizei meus melhores trabalhos. Minha decisão é de vida: cheguei na Globo com 18 anos e saio aos 60. Foram 42 anos de muitas conquistas. Entrei carregando fita e saio com o nosso Emmy! É um ciclo que se fecha para que novos caminhos se abram. Só tenho amor e gratidão!”, revela Rogério Gomes.

Papinha construiu um legado de grandes obras e também uma história de amizade, admiração e parceria nos Estúdios Globo, cujas portas continuam abertas para futuros trabalhos em todas as plataformas Globo.