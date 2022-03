Em Acrelândia, Roberto Duarte participa de entrega de equipamentos escolares

Em agenda em Acrelândia, nesta segunda-feira, 21, o deputado estadual Roberto Duarte participou da entrega de equipamentos para escolas do município em evento na escola Rita Bocalom.

Na ocasião, o parlamentar, juntamente com o prefeito Olavinho (MDB) e o secretário de obras, Gildésio, verificaram os encaminhamentos das emendas alocadas para o município. Em seguida, Roberto Duarte foi convidado para a entrega de equipamentos para as escolas, em companhia do secretário de educação, Nilson Mendes e representantes das escolas beneficiadas.

“Fico feliz em participar dessa entrega, a prefeitura investindo na educação sabe que tem retorno garantido, pois tenho certeza que vai melhorar a rotina dos professores e alunos. Tenho um carinho enorme pelo município de Acrelândia, vejo todas as melhorias que a prefeitura vem realizando. Tenho muito orgulho de participar de diversos avanços para o município”, salientou o deputado.