Em vídeo, Bocalom esclarece piada sobre funcionalismo público: “Não quis ofender ninguém”

“Os que estão explorando isso são aqueles políticos que não estão mais com a moral dentro da população. Querem detonar o Bocalom por conta daquela piada que contei. Uma piada que se conta como pastor conta de pastor, padre conta de padre, etc. Todo mundo conta piada da sua profissão”, destacou.

“Eu estava dizendo a eles: “Vamos colocar o nosso coração à frente do nosso trabalho. Vamos dar resultado. Quem nos paga é o nosso povo, é o dinheiro e o suor de cada um. Então, não vamos ser igual a alguns funcionários que realmente não querem trabalhar”. Foi isso que pedi e nada mais do que isso”, continuou.

“Estou muito triste por ver que uma fala minha, ao usar uma piada a respeito de funcionário público, foi usada por algumas pessoas de forma inescrupulosa para dizer que falo mau dos funcionários públicos se eu sou funcionário público, me aposentei como servidor público e sirvo até hoje. Minha esposa também era. Aquilo foi apenas em um contexto em que eu estava conversando com os funcionários da Educação”, afirmou.

Após ter sido alvo de inúmeras críticas por ter usado uma piada para falar sobre o funcionalismo público, o prefeito Tião Bocalom se posicionou a respeito do assunto, nesta terça-feira (22), em um vídeo divulgado na página oficial da Prefeitura de Rio Branco, no Instagram.

